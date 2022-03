Serie B, Monza vince al 95′ ed è primo. Il Parma frena il Lecce

Domani in campo la Cremonese che potrebbe tornare al comando

Tre vittorie interne e un pareggio nelle quattro gare disputate questo pomeriggio in Serie B. Successo al fotofinish del Monza che passa in pieno recupero contro il Crotone grazie al gol di Barbersi al 95' e vola in vetta alla classifica, sorpassando il Lecce, fermato sul campo del Parma: finisce 0-0 al Tardini. La Reggina vince 1-0 con il Cosenza, mentre la Ternana rifila tre reti all'Alessandria.