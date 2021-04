Serie B, nel recupero emozioni e gol: Pordenone-Pisa 2-2

Pisa a -4 dai playoff

Rocambolesco 2-2 nel recupero della 30esima giornata del campionato di Serie BKT tra Pordenone e Pisa. Inizio di gara vivace con il vantaggio ospite dopo appena 4 minuti: punizione dalla trequarti, spizzata di testa in area per il tiro di Caracciolo con la deviazione vincente, da pochi passi, di Marconi. All’11’ calcio di rigore per i padroni di casa per fallo di mano di Mazzitelli. Dal dischetto va Ciurria per il pareggio. La partita scorre su un buon ritmo con opportunita’ da ambo i lati. In finale di tempo al 45′ spinta di Scavone in area su Marconi e secondo penalty di giornata trasformato dallo stesso attaccante dei toscani. Si complica fin da subito la ripresa per i padroni di casa con il doppio giallo, nel giro di 4 minuti, per Barison che lascia i suoi in 10. Ma al 20′ contropiede perfetto con Ciurria che trova un cross perfetto per la testa di Zammarini che porta i suoi sul 2 a 2. Forcing finale dei nerazzurri che cercano la vittoria ma il risultato non cambia con gli uomini di Domizzi ora a +4 sui playout e il Pisa a -4 dai playoff.