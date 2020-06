Serie B, ora è ufficiale: squadre in campo dal 17 giugno

Nei giorni scorsi erano arrivate le prime indiscrezioni su un ritorno in campo della Serie B. Ora è arrivata l’ufficialità: la categoria cadetta completerà la stagione. La prima partita, prevista per il 17 giugno, sarà Ascoli-Cremonese, match rinviato nei giorni dell’esplosione dell’emergenza Coronavirus nel Nord Italia. Dal 21 giugno si svolgeranno regolarmente i turni rimanenti previsti dal calendario. L’annata si completerà come da copione, compresi anche playoff e playout che assegneranno l’ultimo posto per la Serie A e la terza retrocessione in Lega Pro. I primi si svolgeranno tra il 4 ed il 20 agosto, mentre i secondi tra il 7 ed il 14 agosto. Confermati i cinque cambi a disposizione per ogni squadra.