Serie B, pari tra Entella e Brescia per 1-1

Si è conclusa la 25^ giornata di Serie B con l’ultimo match in programma. A Chiavari finisce 1-1 tra Virtus Entella e Brescia. I lombardi controllano il primo tempo e segnano grazie a un incornata di Aye su corner. I padroni di casa fanno molto meglio nella ripresa e rimettono il risultato in bilico grazie a una incornata di Pellizzer sempre su angolo. Dinamiche quasi eguali: il bresciano sfugge a Brescianini che sbaglia il blocco, il chiavarese sovrasta un Cistana esausto al suo primo match dopo un anno di sofferenze. Nel mezzo solo un rigore a inizio ripresa scaturito anche qui dopo un calcio dalla bandierina: Pajac stende con una mossa da lottatore Chiosa sotto gli occhi del signor Fourneau. Sul dischetto va De Luca che calcia alla sua sinistra, forte ma non angolato, lo specialista Joronen lo aspettava proprio li’ e ribatte la conclusione.