Serie B, pari tra Frosinone e Benevento colpo del Pordenone sul terreno dell’Entella

Giocati in serata due anticipi di Serie B. Pareggio allo Stirpe tra Frosinone e Salernitana, a Chiavari colpo del Pordenone che ha vinto 1-0 contro l’Entella.

FROSINONE-SALERNITANA – Termina in parita’ e a reti bianche l’atteso anticipo dello Stirpe tra Frosinone e Salernitana. Prima frazione di gioco all’insegna del grande equilibrio, ma che regala due nitide occasioni, una per parte. Al 10′ e’ infatti Rohden a sfiorare il gol, ma il suo colpo di testa a pochi metri dalla porta dopo un suggerimento dalla destra di Zampano, finisce alto. Gli ospiti si rendono pericolosi qualche minuto piu’ tardi con Giannetti, che trovato da Capezzi al centro dell’area di rigore, colpisce con il tacco senza riuscire pero’ a sorprendere un attento Bardi. La ripresa vede il Frosinone giocare con maggiore aggressivita’ alla ricerca della vittoria. L’occasione piu’ grande dell’intero match, capita dopo 11′ sui piedi del solito Rohden, che trovato con una splendida verticalizzazione da Maiello, e’ bravo a controllare in corsa ed a lasciare partire un potente destro che si stampa pero’ sulla traversa della porta difesa da Belec. Con questo pari i campani di Castori si portano a quota 25 in testa alla classifica in compagnia dell’Empoli (domani impegnato in casa del ChievoVerona), mentre i giallazzurri di Nesta sono terzi con 24 punti.

ENTELLA-PORDENONE – Il Pordenone risale, la Virtus Entella ancora no. L’1-0 a favore dei ramarri nell’anticipo della 13esima giornata e’ determinato da un rigore dopo 5′: corner per gli ospiti, Scavone cinturato da Paolucci, Illuzzi osserva e decide che e’ fallo meritevole di massima punizione. Diaw dal dischetto la angola molto, e fa bene perche’ Russo, che ha intuito, quasi ci arriva. L’Entella si getta in avanti, attacchera’ per i restanti 90 minuti ma creera’ una sola occasione gol: al 34′ punizione di Paolucci, testa di Chiosa, Perisan la toglie dal sette, la mette sui piedi di Crimi, ed e’ strepitoso a prendere anche il tap in. Ciurria in contropiede nella ripresa si beve tutti, Russo smorza il suo diagonale sul palo. Ancora una ripartenza dei Ramarri al 34′, Magnino la piazza forte e angolata, ottimo Russo. Finisce 0-1, Pordenone a quota 17 punti, l’Entella resta ultima con 5.