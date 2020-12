Serie B, pari tra Monza e Vicenza

Nel recupero della 3a giornata della Serie BKT, Monza e L.R. Vicenza chiudono sull’1-1. Allo U-Power Stadium Maric non basta un super Maric al Monza per centrare la seconda vittoria consecutiva: i biancorossi non chiudono la gara nel primo tempo e subiscono il pareggio del LR Vicenza nella ripresa.

A Monza si gioca regolarmente dopo la nevicata del pomeriggio e i padroni di casa fanno la partita fin da subito, ma la prima occasione è per il Vicenza al 7’: ci vogliono prima un intervento determinante di Bellusci e poi una grande parata di Lamanna per salvare i brianzoli.

Scampato il pericolo, la squadra di Brocchi prende il controllo del match e al 18’ passa in vantaggio: bel cross pennellato da destra di Sampirisi e stacco imperioso di Maric, che incorna il suo secondo gol in campionato.

Il Monza gioca bene e insiste alla ricerca del raddoppio: al 22’ destro a giro di Dany Mota salvato in angolo da Perina. Al 26’ su punizione da destra il Vicenza rischia l’autogol, ma Perina riesce a deviare ancora in corner. Meriterebbe il secondo gol il Monza, che prova a ripetere l’azione del vantaggio: cross di Sampirisi da destra e zampata di Maric alta al 28’. Il croato è ispirato e alla mezz’ora sfiora la doppietta con uno stupendo sinistro a incrociare da posizione defilata.

Soltanto sul finire del primo tempo arriva la risposta del Vicenza, prima con un destro di Dalmonte a lato e poi con l’inserimento in mischia di Pasini, che sul secondo palo non trova la porta.

La ripresa comincia con un altro guizzo ospite al 52’, ma sul tiro di Gori c’è ancora una parata decisiva di Lamanna. Il Monza risponde con Boateng, che prende la mira e scarica un destro velenoso da fuori, deviato in calcio d’angolo.

Finisce in rete invece il gran destro di Dalmonte, che al 57’ avanza e calcia trovando l’1-1 a sorpresa.

Immediata la risposta del Monza ancora con Boateng, che due minuti più tardi dà l’illusione del gol schiacciando di testa a un passo dall’angolino. I biancorossi premono e al 69’ combina bene il tandem d’attacco: Maric riparte di potenza e ispira Dany Mota, che si invola e calcia col destro, trovando una provvidenziale respinta di Perina.

E’ ancora vivo però anche il Vicenza, che al 84′ trova ancora sulla sua strada un grande Lamanna, sul tentativo del nuovo entrato Meggiorini. Il Monza ci prova fino all’ultimo dei tre minuti di recupero, ma anche l’ultima conclusione di Frattesi non cambia il punteggio.

Finisce 1-1 come l’ultimo precedente in amichevole dello scorso 12 settembre a Lumezzane. Domenica biancorossi di nuovo in campo, alle 15 sul campo della Reggiana.