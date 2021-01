Serie B, pari tra Vicenza e Chievo

Recupero serale allo stadio Romeo Menti di Vicenza valevole per l’ 8a giornata del campionato di Serie BKT rinviata a novembre causa Covid 19. In campo i biancorossi affrontano il ChievoVerona, ex squadra dell’attuale tecnico Mimmo Di Carlo. I locali scendono in campo con l’ennesimo cambio di modulo giocando con un 4-3-3 e schierando il gambiano Jallow dal primo minuto e un altro ex della gara Meggiorini. Aglietti risponde con un 4-2-3-1. La partita entra subito nel vivo e Jallow e Gori impegnano subito l’estremo difensore clivense Semper. Al 39′ il primo giallo della gara per il vicentino Bruscagin e al 44′ giallo per Palmiero del Chievo. All’ultimo minuto dei primi 45′ Gori batte Semper per il vantaggio berico. Nel secondo tempo gli ospiti si fanno piu’ offensivi per cercare il pareggio; al 18′ esce Giaccherini sostituito da Margiotta che al 28′ realizza la rete del pareggio. Piu’ nulla da segnalare sino alla fine della gara, dopo 5′ di minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.