Serie B, Parma all’ultimo secondo piega il Benevento. Manita Spal. I risultati

Tanti gol nella domenica di Serie B

La Serie B conferma quanto fatto vedere nella giornata d’esordio dello scorso weekend, con grandi gare e soprattutto tante emozioni. Rocambolesca vittoria per 4-2 del Cittadella al ‘Tombolato’ contro il Crotone. Veneti avanti con Okwonkwo, pari dei pitagorici con Nedelcearu. La formazione di Gorini vuole il successo e con Baldini (doppietta, uno su rigore) allunga il suo vantaggio. Mulattieri prova a riaprirla per i calabresi, ma e’ Adorni a calare il pokerissimo. Cittadella a punteggio pieno. Primi tre punti per la Spal che supera per 5-0 il Pordenone. A cambiare la gara l’espulsione nei primi minuti di Camporese, poi i gol degli estensi con Mancosu, Colombo, Capradossi, Viviani e Latte Lath. Spettacolo ma anche qualche nervosismo di troppo al Granillo tra Reggina e Ternana. Al 25′ umbri in dieci per il doppio giallo di Agazzi. Ma nonostante cio’ la squadra di Lucarelli passa in vantaggio con Falletti. E’ Menez nella ripresa a trovare il pari, prima di essere allontanato dal terreno di gioco per doppio giallo. La squadra di Aglietti trova prima il vantaggio col rigore di Galabinov, poi il tris con Rivas. Nei minuti finali accorciano le fere con Mazzocchi e subiscono un altro rosso con Proietti. Cerri risponde al rigore trasformato da Cosa nell’1-1 tra Lecce e Como. Un gol di Christian Gytkjaer regala il successo al Monza di Stroppa all’U-Power Stadium contro la Cremonese di Pecchia. Al 97′ arriva, invece, il gol-vittoria del Parma di Maresca al Tardini contro il Benevento allenato da Caserta. A decidere Mihaila. Ieri vittorie esterne per Ascoli e Frosinone, rispettivamente contro Perugia e Vicenza. Pokerissimo del Brescia che ha superato per 5-1 il Cosenza e bella vittoria interna del Pisa per 2-0 contro l’Alessandria.