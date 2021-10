Serie B, Parma e Monza non si fanno male. Pari anche per Spal e Benevento

Pari fra Cremonese-Benevento, Parma-Monza e Cittadella-Spal

Pari a reti bianche al ‘Tombolato’ tra Cittadella e Spal. Entrmabe le squadre conquistano un punto che probabilmente non accontenta nessuno. Pressione iniziale dei granata, ma la prima occasione e’ per la Spal con Colombo che va pressare Kastrati sul rinvio e per poco non vince il rimpallo. Risposta immediata di Antonucci che spara alto da breve distanza. Ancora un paio di opportunita’ per parte e il primo tempo scivola via senza troppi sussulti. I ritmi si accendono nella seconda meta’ di gara. Entrambe le squadre cercano l’episodio buono per sbloccarla. Due brividi sottoporta granata: la prima su rimpallo Perticone Cassandro che a momenti mette fuori causa Kastrati, la seconda su cross di Latte Lath che attraversa tutta l’area e costringe Benedetti al salvataggio in corner. L’ultimo brivido nel recupero: girata di Mazzocco tra le mani di Thiam. Cosi’ finisce a reti inviolate.