Serie B, paura a Pescara: mister Grassadonia sviene in panchina

Sono stati attimi di paura quelli vissuti al Rigamonti di Brescia dove era in corso la partita di Serie B tra le Rondinelle e il Pescara. Nei minuti finali del match, infatti, l’allenatore degli abruzzesi Gianluca Grassadonia è svenuto mentre si trovava in panchina. Comunicazione arrivata tramite i canali social ufficiali del club abruzzese:

“Mister Grassadonia sviene in panchina pronti i soccorsi. Apprensione in panchina per il mister. Il gioco ancora fermo. Mister Grassadonia lascia il terreno di gioco accompagnato dai sanitari”.

Questa la serie di tweet che ha raccontato l’episodio, fino all’abbandono del campo sulle proprie gambe del tecnico del Pescara Grassadonia accompagnato dallo staff medico. Nelle prossime ore l’allenatore sarà sottoposto ai controlli di rito e solo allora si saprà qualcosa in più rispetto alle sue condizioni.

Nel frattempo, la partita tra Brescia e Pescara si è conclusa – dopo un ampio recupero – con il risultato di 1 a 1 con le reti di Jagiello e Dessena.