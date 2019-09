Serie B, per il Chievo prima vittoria in campionato: battuto 2-0 il Venezia

Dopo una sconfitta e un pareggio, per il Chievo di Marcolini arriva la prima vittoria nel campionato di Serie B: in casa del Venezia, la formazione clivense ha trovato un successo importante per 2-0 con le reti di Emanuele Giaccherini e Filip Djordjevic, portandosi così a 4 punti in classifica. Per i lagunari di mister Dionisi, invece, si tratta del secondo k.o. casalingo consecutivo dopo quello all’esordio del torneo contro la Cremonese. In mezzo, la bella vittoria per 2-0 in casa del Trapani.

LA PARTITA – La gara del Penzo si è messa immediatamente sui binari giusti per la formazione ospite, essendo arrivato al 5′ il cartellino rosso diretto per il trequartista arancioneroverde Aramu. Al 44′ ci pensa Giaccherini a sbloccare (ritorno al gol in B 9 anni dopo l’ultima volta) dopo un errore clamoroso di Cremonesi; il raddoppio arriva al 64′ il serbo Djordjevic infila su assist di Dickmann.

Di seguito il programma completo della terza giornata di Serie B:

Già giocate

Pordenone-Spezia 1-0 (49′ Barison)

Ascoli-Livorno 2-0 (43’ Gerbo, 96′ Ninkovic)

Cittadella-Trapani 2-0 (46’ Celar, 68’ Diaw)

Entella-Frosinone 1-0 (94’ Mancosu [rig.])

Perugia-Juve Stabia 0-0

Venezia-Chievo Verona 0-2 (44′ Giaccherini, 64′ Djordjevic)

Domenica 15-09

Crotone-Empoli

Cosenza-Pescata

Pisa-Cremonese

Lunedì 16-09

Salernitana-Benevento