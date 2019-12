Serie B, Perugia e Crotone vincono in chiave playoff. Colpo Juve Stabia, Livorno ancora k.o.

Si sono svolte nel pomeriggio ben cinque partite della 17ª giornata del campionato di Serie B. Da segnalare soprattutto le vittorie di Perugia e Crotone, entrambe in casa, rispettivamente contro Virtus Entella e Livorno. Umbri e calabresi soffrono a tratti, ma trovano 3 punti fondamentali in chiave playoff: la squadra di Stroppa sale a 25 punti, quella di Oddo a 26, alla pari del Cittadella, fermato sul pari in casa nel derby veneto contro il Chievo (1-1: vantaggio degli uomini di Venturato con autogol di Cotali, il pari è una perla di Vignato).

SIMY DI MANO – Molte polemiche però per quanto riguarda la sfida fra Crotone e Livorno, perché dopo che i toscani erano passati in vantaggio con un bel gol di Marras, su assist di Agazzi, i rossoblù hanno pareggiato con tocco netto di mani di Simy prima del colpo di testa vincente di Cuomo. Il Livorno, che già ha la testa pesante per l’ultimo posto in classifica, non può risentire psicologicamente di questo clamoroso errore arbitrale e immediatamente subisce il 2-1 con giocata super di Crociata. Due partite e due k.o. per Tramezzani dal suo arrivo in Toscana, ma questa volta di attenuanti ce ne sono…

LE ALTRE – Non decollano Empoli e Salernitana, due big praticamente più vicine ai playout che ai playoff: finisce 1-1 al Castellani, un risultato che non fa bene a nessuna delle due. Lombardi fa secco Brignoli in diagonale al 38′, nel recupero del primo tempo La Gumina torna a segnare dopo gran uno-due con Bajrami. Incredibile errore di Djuric sotto porta nel finale, poteva dare il successo ai granata di Ventura Notte fonda Venezia, secondo successo di fila della Juve Stabia: le Vespe di Caserta vincono 2-0 con gol di Bifulco e Forte, uno per tempo, e agganciano a 20 punti la zona salvezza (pari merito con Spezia e Cremonese, che dovevano giocare venerdì ma il match è stato rinviato per maltempo).

Ecco tutti i risultati:

Juve Stabia-Venezia 2-0

Empoli-Salernitana 1-1

Crotone-Livorno 2-1

Perugia-V. Entella 2-0

Cittadella-Chievo 1-1

Benevento-Frosinone (oggi, ore 18)

Pescara-Trapani (domenica, ore 15)

Pisa-Cosenza (domenica, ore 15)

Pordenone-Ascoli (domenica, ore 21)

Spezia-Cremonese [rinviata]