Serie B, Pisa avanti poi l’Empoli con Zurkowski pareggia nel derby toscano

Finisce in parita’ 1-1 il derby toscano: il Pisa si conferma in un buon stato di forma dopo la vittoria di Monza, l’Empoli resta capolista solitaria. Si vede subito il Pisa: al 2′ Gucher, solo da buona posizione, mette a lato. L’Empoli risponde al 7′, ma la mira di Moreo non e’ precisa. Al 26′ Mazzitelli crossa per Marconi che al volo mette fuori di poco. Al 35′ il Pisa passa con Birindelli bravissimo a concludere una bella azione personale. L’Empoli prova a reagire ed al 45′ ci prova Haas dal limite, ma mette alto di poco. Nella ripresa al 1′ un tiro di Haas e’ parato da Gori. Al 5′ ci prova ancora Haas, ma di testa mette a lato. All’ 11′ Palombi di testa coglie il palo. Al 16′ bella azione di Mancuso, ma la mira e’ sbagliata. Al 31′ l’Empoli pareggia con il neo entrato Zurkowski. Al 41′ Siega ci prova dal limite, ma Brignoli e’ attento. Al 44′ Stulac calcia alto da buona posizione e finisce 1-1.