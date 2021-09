Serie B: Pisa piega il Monza, bene Ascoli, Lecce, Benevento e Spal

Nerazzurri sempre primi con tre punti di vantaggio sull'Ascoli

Il Pisa sa solo vincere. La squadra toscana fa cinque su cinque, batte anche il Monza nel turno infrasettimanale e rimane ben saldo e in solitaria in testa alla classifica. A decidere il match contro i brianzoli ci pensano Sibilli e Lucca: in mezzo il rosso all’ospite Caldirola e nel finale la rete della speranza di Mota Carvalho per il 2-1 finale maturato all’Arena Garibaldi (rigore del possibile 3-1 fallito da Gucher). L’Ascoli riscatta prontamente il ko con il Benevento vincendo 3-1 in casa dell’Alessandria. Per la squadra di Sottil quarto successo stagionale grazie ai gol di Dionisi, Botteghin eCollocolo, mentre i piemontesi di Longo registrano la quinta sconfitta in altrettante gare. Lapadula show nella ripresa e il Benevento vola contro il Cittadella: tripletta per l’attaccante di Caserta, determinante per il 4-1 finale dei campani dopo che i primi 45′ si erano chiusi 1-1. Primo punto stagionale per il Pordenone che impatta con la Reggina ancora imbattuta (Galabinov risponde nel finale a Magnino), mentre provano a risalire la china Lecce e Spal.