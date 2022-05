Serie B playoff: Benali lancia il Pisa in finale. Benevento fuori

Il Pisa in finale affronterà la vincente di Monza-Brescia

Con un gol di Benali nel primo tempo, il Pisa batte il Benevento per 1-0 e accede in finale playoff di Serie B dove affronterà la vincente di Monza-Brescia. In virtù del miglior piazzamento nella regular season i nerazzurri passano visto che al Vigorito sono stati battuti con lo stesso risultato di oggi dell'Arena Garibaldi. La squadra nerazzurra ha approcciato meglio il match e ha difeso il vantaggio con ordine, senza concedere grandi occasioni agli avversari. Il Benevento non ha avuto grosse occasioni ma nella ripresa ha spinto di più anche se il Pisa in contropiede è stato pericoloso ma un grande Paleari ha evitato il raddoppio. I nerazzurri in finale con merito.