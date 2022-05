Serie B playoff: Brescia batte il Perugia e va in semifinale

Partita incredibile al Rigamonti con tanti gol e alternanza di emozioni

Gol ed emozioni al Rigamonti nel match dei quarti di finale playoff di Serie B vinto dal Brescia che ha battuto il Perugia 3-2, un risultato che porta in semifinale la squadra lombarda. Il Perugia si era portato in vantaggio nel primo con Kouan poi alla fine del primo tempo ha pareggiato su rigore il bresciano Pajac. Nella ripresa gara molto spigolosa ma nessuna rete. Poi nei tempi supplementari Perugia ancora avanti con la rete di Matos ma poi il Brescia ha ribaltato con le reti di Ayè e Bianchi. Il Brescia in semifinale affronterà il Monza.