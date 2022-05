Serie B playoff, il Monza rimonta il Brescia e va in finale contro il Pisa

Brianzoli in finale

Il Monza è in finale playoff di Serie B dove si giocherà un posto per la Serie A sfidando il Pisa. Stasera i brianzoli hanno battuto il Brescia in rimonta, bissando la vittoria conseguita al Rigamonti. L’undici di Stroppa va sotto nel primo tempo con il gol di Tramoni ma trova nella ripresa il pari di Mancuso che vale l’1-1. Nel finale la chiude D’Alessandro con il definitivo 2-1. I biancorossi torneranno in campo il 26 maggio per l'andata del match contro i nerazzurri.