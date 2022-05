Serie B playoff: Lapadula stende l’Ascoli e porta il Benevento in semifinale

La squadra di Caserta adesso se la vedrà con il Pisa

Il Benevento passa al Del Duca (0-1) nel turno preliminare dei playoff di Serie BKT e ottiene il pass per la semifinale play off contro il Pisa. Ci pensa Lapadula, fischiatissimo dai tifosi marchigiani, a risolvere la gara con un colpo di testa nel primo tempo. La gara si accende subito dopo pochi secondi quando Lapadula resta a terra dopo uno scontro con Falasco. L’Ascoli si fa vivo con Dionisi e Maistro che scaldano i guantoni di Paleari. Al 19′ Tsadjout fallisce il tap-in vincente. Passata la sfuriata dei padroni di casa, il Benevento inizia a guadagnare campo. Al 29′ Tello serve di testa Ionita, ma la difesa bianconera si salva. Gli ospiti passano al 38′ con Lapadula che, tutto solo in area, di testa trafigge Leali raccogliendo un cross dalla sinistra di Masciangelo. Da rivedere in questa occasione la difesa bianconera. Nella ripresa si gioca di meno con l’Ascoli subito in avanti alla ricerca del pareggio ma ancora con un gran Paleari che almeno in due occasioni sbarra la strada dell’Ascoli.