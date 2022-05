Serie B playoff: Monza schianta il Pisa 2-1

Domenica la gara di ritorno

Il Monza ha battuto il Pisa al Brianteo per 2-1 nel match di andata della finale playoff di Serie B. Gol di Mota nel primo tempo, Gytkjaer nella ripresa per il 2-0 Monza, poi al 95' Berra di testa ha accorciato le distanze. Il risultato premia meritatamente i padroni di casa che hanno giocato meglio contro l'undici toscano che ha avuto delle occasioni per pareggiare ma li ha sprecate malamente per poi trovare la rete nell'ultima occasione. Stasera tutto esaurito allo U-Power Stadium anche per la rivalità con il Pisa, nata dopo i playoff per la Serie B del 2007 (vinti dalla squadra toscana: 1-0 e poi 0-2). Oltre 9mila spettatori e in tribuna anche Silvio Berlusconi. Domenica la sfida di ritorno e al Pisa servirà vincere per andare in A.