Serie B playout: Larrivey affonda il Vicenza e il Cosenza è salvo

20 mila tifosi hanno assistito al match di ritorno del playout di B

Nella notte della verità davanti ai 20 mila dello stadio Marulla, a scrivere il verdetto di Serie B è stato l'attaccante Joachim Larrivey grande protagonista del match di ritorno del playout. Il Cosenza grazie ai due gol dell'attaccante resta in Serie B mentre retrocede il Vicenza che stasera non ha giocato bene commettendo gravi ingenuità difensive. Entusiasmo a Cosenza per una salvezza acciuffata in extremis ma meritata.

MATCH - La squadra di Bisoli è partita molto abbottonata senza rischiare troppo e il Vicenza ha saputo creare qualcosa a inizio gara. I veneti poi hanno gestito tutta la fase del primo tempo senza affanno. Nella ripresa dopo 20 secondi l'ha sbloccata il Cosenza: cross dalla sinistra di Liotti, colpisce di testa Zilli, Contini respinge ma sulla ribattuta insacca Larrivey dopo un errore di concentrazione della difesa biancorossa. Doccia fredda per i veneti entrati in campo non con il giusto approccio. Poi al 64' l'episodio del fallo di mano di Brosco con l'arbitro Massa che ha subito concesso il rigore che Larrivey ha trasformato per il 2-0 dei calabresi. Finale con grande tensione ma il risultato non è cambiato e a Cosenza è iniziata la festa al 90'. Delusione per i tanti tifosi arrivati da Vicenza per l'amara retrocessione. Questo è stato il verdetto del campo anche se adesso la società di Renzo Rosso spera che la Reggina non riesca a scriversi al campionato per prendere il loro posto.