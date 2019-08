Serie B: poker Benevento, tonfo interno per la Cremonese

Colpi di scena ed emozioni nel sabato della Serie B. Il Benevento di Pippo Inzaghi si scuote dopo l’avvio deludente contro il Pisa e surclassa il Cittadella con un netto 4-1. Al 29 Ghiringhelli fa autogol e dà il via al dominio sannita che si concretizza con le reti di Maggio, Insigne e Coda. Inutile la rete della bandiera con Diaw. Cade a sorpresa la Cremonese tra le mura amiche: i grigiorossi vengono beffati da Schenetti che fa esultare la Virtus Entella. Continua a sorridere la Salernitana di Ventura che batte 1-0 il Cosenza con la rete di Firenze. Si riscatta il Venezia che supera il Trapani grazie alla marcatura di Bocalon. Stesso risultato per il Perugia, corsaro a Livorno con Iemmello. Una doppietta di Simy manda in estasi il Crotone. I calabresi passano a La Spezia, nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa con Ricci.