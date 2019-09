Serie B; poker Pisa alla Cremonese, colpo Pescara a Cosenza

La Serie B si prepara ad archiviare il terzo turno. In attesa di Salernitana-Benevento che concluderà la giornata del campionato cadetto, la domenica ha offerto tre match ricchi di sorprese. Nel posticipo serale crolla clamorosamente la Cremonese, travolta dal Pisa. I nerazzurri vanno in gol per quattro volte con Masucci, Marconi, autore di una doppietta, e Verna. Ininfluente la rete di Mogos per il parziale 1-3. Vince in trasferta il Pescara. Tumminello apre le marcature, ma il Cosenza pareggia con Sciaudone. Di Galano il gol decisivo. Pari a reti inviolate tra Crotone ed Empoli.