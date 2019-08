Serie B, Pordenone debutto da urlo: 3-0 al Frosinone

Non poteva esserci esordio migliore in Serie B per il Pordenone. La formazione friulana non risente dell’emozione per il debutto storico e strapazza il Frosinone di Nesta, una delle candidate alla promozione in A. Il 3-0 per i ramarri matura a metà gara, dopo un primo tempo con un’occasione a testa con i tiri di Ciurria e Ciano respinti da Bardi e Bindi. Al 42′ si sblocca il match con Pobega che insacca in rete da distanza ravvicinata dopo aver raccolto un tiro deviato. Nella ripresa il Pordenone dilaga: al 53′ ancora Pobega ribadisce in rete una palla vagante con un preciso esterno sinistro. Al 65′ ci pensa Barison a firmare il tris, lesto a ribadire in rete dopo la parata di Bardi su colpo di testa di De Agostini. La gara è segnata. I ramarri conquistano i primi tre punti della loro avventura in Serie B.