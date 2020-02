Serie B, presidente Benevento: “Inzaghi ha già rinnovato per il prossimo anno”

E’ un Benevento senza avversari, quello che comanda l’attuale campionato di Serie B. I campani, dopo le prime venticinque giornate del torneo, guidano la classifica con 17 punti di vantaggio sul Frosinone. Un rendimento che, come annunciato dal presidente Oreste Vigorito alla vigilia della gara con lo Spezia, è valso al tecnico Filippo Inzaghi il rinnovo per la prossima stagione. Queste le parole del patron raccolte da tuttobenevento.it.

RINNOVO – “Inzaghi ha già rinnovato per il prossimo anno, a prescindere dai risultati. E’ una cosa che avevamo deciso da prima di Natale. Avrei voluto dare la notizia tempo fa, perché oggi potrebbe sembrare una conferma scontata e dovuta ai risultati, ma Pippo sarebbe stato confermato anche se stessimo lottando per la salvezza. Con lui e il suo staff abbiamo una grande unità d’intenti, con loro vogliamo impostare un discorso sulla base di più anni: ho subito capito Inzaghi era l’uomo giusto per noi”.