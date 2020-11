Serie B, primo sorriso per il Vicenza: Padella frigge la Cremonese

Primi tre punti in campionato per il Vicenza che ha ottenuto la vittoria in casa della Cremonese. Successo per 1-0 importante allo Zini per la squadra di Di Carlo che è riuscita a trovare il gol decisivo all’84’ grazie ad Emanuele Padella. Gara complicata, caratterizzata da una fitta nebbia. Così come era stato complicato l’avvicinamento al match, rinviato dalle 14 alle 19 a causa della positività al Covid di sei giocatori veneti. Con questo successo il Vicenza sale a 6 punti e la Cremonese resta a quota 3