Serie B, punto prezioso per il Cosenza a Perugia: al Curi finisce 2-2

Si è chiusa questa sera, lunedì 9 dicembre, la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Nel posticipo del Renato Curi il Perugia non va oltre il pareggio contro il Cosenza: finisce 2-2 col brivido per la formazione di mister Massimo Oddo, perché i calabresi nel finale hanno sfiorato il colpaccio in un paio di circostanze (bravissimo Vicario soprattutto sul destro dalla lunga distanza di D’Orazio). Il Perugia resta nei playoff raggiungendo il Frosinone a 23 punti, il Cosenza resta nei playout a quota 14.

LA PARTITA – Tanto per cambiare, vantaggio Perugia firmato Iemmello, sempre più bomber del campionato: colpo di testa sul palo, lesto in tap-in a siglare l’1-0. Al 28′ gli umbri per poco non trovano il raddoppio con Capone, il cui scavetto supera il portiere ma il pallone sbatte sul palo, negando la gioia del 2-0. La ripresa si apre con il pareggio del Cosenza, sempre con Sciaudone, centrocampista-cannoniere: tiro di Pierini respinto, in area l’ex Bari si fa trovare pronto e infila Vicario per l’1-1. Dopo una doppia occasione per Nicolussi Caviglia, al 66′ il Perugia torna avanti: Falasco segna con il braccio, l’arbitro non vede e gol regolare (in B non c’è il Var), 2-1. Un vantaggio che dura pochissimo, perché al 68′ la squadra di Braglia fa 2-2: cross di Baez, altra giocata splendida di Rivière in anticipo sul portiere avversario e gol che rimette tutto in parità. Nel recupero faccia a faccia Dragomir-Machach, espulso il perugino per il fallo di reazione.