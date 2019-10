Serie B, rimonta Juve Stabia a Trapani: primo successo in stagione per le Vespe

E alla fine, la Juve Stabia squillò. Prima vittoria della formazione di Castellammare da quando è tornata in Serie B, mister Fabio Caserta può tirare un sospiro di sollievo: a Trapani finisce 2-1 per le Vespe, ma tutto si era messo nel peggiore dei modi per i campani. Infatti, gli uomini di Baldini sono passati in vantaggio al 20′ con il gol di Taugourdeau direttamente da calcio di punizione: traiettoria del pallone telecomandata, colpiti gli ospiti nel loro momento migliore. La reazione è strepitosa nel finale: al minuto 79 ci pensa Luigi Canotto a realizzare il pareggio con un bel diagonale mancino che batte Carnesecchi, poi a due minuti dal novantesimo è Francesco Forte a far impazzire di gioia i propri tifosi, salvando la panchina di Caserta.

Domani il programma della settima giornata si chiuderà con Cremonese-Cittadella e Salernitana-Frosinone alle 15, poi alle 21 Ascoli-Pescara.

