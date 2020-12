Serie B, rimonta vincente per il Venezia: 2-1 alla Reggina, ora è quarto

Il Venezia continua a salire in classifica. La formazione veneta non smette di sorprendere e sale in quarta posizione a quota 21 punti. Merito del successo in rimonta ottenuto ai danni della Reggina nel primo incontro della dodicesima giornata: i calabresi erano considerati una delle squadre destinate a sorprendere in questa stagione, ma al momento occupano solamente la quindicesima posizione con 10 punti, uno in più della zona playout.

IL MATCH

La Reggina fa valere il fattore campo e all’11’ è già in vantaggio. Lafferty segna il suo primo gol in Serie B scattando sul filo del fuorigioco e battendo l’incolpevole Lezzerini con un bel pallonetto. I padroni di casa sembrano in grado di controllare il match, anche se perdono per infortunio Menez. La svolta si verifica nell’ultimo quarto d’ora di partita. Al 77′ Aramu riesce ad andare al tiro e ribadisce in rete dopo la parata di Plizzari. Passano sei minuti e il Venezia completa la rimonta: Di Mariano trova Bocalon che con una girata perfetta batte il portiere avversario.