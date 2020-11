Serie B, rinviata ufficialmente Vicenza-Chievo

Il coronavirus sta complicando i piani del calcio. Non solo quelli della Serie A ma anche quelli della Lega Serie B. Infatti, il match in programma questo sabato tra Vicenza e Chievo è stato rinviato ufficialmente.

La Lega di Serie B ha comunicato il rinvio a data da destinarsi di Vicenza-Chievo Verona con una nota. La gara era inizialmente programmata per sabato 21 novembre, ma non si giocherà in questo fine settimana a seguito della richiesta del club biancorosso per le numerose indisponibilità a causa del Covid-19.

Il comunicato

Questa la nota apparsa sui canali ufficiali anche social della Lega Serie B: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.;vista l’istanza presentata dalla società L.R. VICENZA VIRTUS, in conformità a quanto previsto all’art. 3.1 del Comunicato sopra citato;disponeil rinvio dellagara L.R. VICENZA -CHIEVOVERONA, valida per l’8ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmataper sabato 21novembrep.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”.