Serie B, rinviate le partite del 26 e del 29 dicembre

La decisione in lega cadetta

L'assemblea di Lega di Serie B si è riunita questa mattina per decidere se rinviare o meno le giornate di campionato previste per il 26 e il 29 dicembre, ovvero l'ultima giornata di andata e la prima di ritorno, a causa del sempre crescente numero di contagiati dal Covid-19 riscontrati nelle varie formazioni del campionato.

Secondo Sky, i rappresentanti dei venti club del torneo cadetto hanno deciso di rinviare le ultime due giornate di campionato. Da quanto si apprende, la decisione presa in Assemblea vuole anche mettere a tacere le polemiche che erano nate per i rinvii, nell'ultimo turno, di Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Altre squadre, come per esempio il Pisa, si erano lamentate di aver dovuto affrontare trasferte e partite con parecchi positivi avendo un trattamento diverso rispetto ad altri. Con lo stop al torneo il presidente Balata ha deciso quindi di salvaguardare la regolarità del campionato stesso facendo prima recuperare i match non disputati e permettendo così di ripartire tutti quanti nelle stesse condizioni.