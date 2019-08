Serie B: ruggito Cremonese, tonfi di Pescara e Cittadella

Il sabato di Serie B regala spettacolo e colpi di scena. Rispetta le previsioni la Cremonese: i grigiorossi si impongono nella sfida contro il Venezia per 2-1. Mogos sblocca la sfida, prima del pareggio dei veneti con Modolo. In zona Cesarini arriva la rete di Castagnetti che vale i primi tre punti stagionali. Sorprendono le sconfitte di Pescara e Cittadella. Gli abruzzesi crollano contro la Salernitana. Non basta il pari provvisorio di Campagnaro dopo la rete di Jallow. Nel finale ancora Jallow e Giannetti chiudono l’incontro. I veneti vengono spazzati via a domicilio dallo Spezia con le reti di Ricci, Galabinov e Mora. Festeggia l’Ascoli che batte il Trapani per 3-1 con i gol di Scamacca, Luperini e Da Cruz. Inutile la rete del pari provvisorio di Ferretti. Mancosu fa volare la Virtus Entella, vincitrice ai danni del Livorno. Pari senza reti tra Crotone e Cosenza.