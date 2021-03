Serie B, Salernitana non morde e il Cosenza in 10 porta via un punto

Giornata senza sorrisi per le inseguitrici della capolista Empoli in Serie B. Caduto il Monza a Reggio Calabria e frenata la Salernitana in casa da un irriducibile Cosenza. Pari a reti bianche all’Arechi, con la squadra di mister Castori che non sfrutta la superiorita’ numerica per un tempo ma rischia addirittura di capitolare in casa. L’occasione nella prima frazione di gioco arriva per il Cosenza. Gliozzi, tutto solo a centro area, colpisce di testa, con Belec che alza sopra la traversa. Nella ripresa il Cosenza resta subito in dieci. Tre giri di lancette e Petrucci, gia’ ammonito, si fa cogliere in fallo per il doppio giallo su Djuric. Al 27′ palla gol per la Salernitana: Kupisz serve Kiyine a centro area che calcia di prima. Pronta la risposta di Falcone in angolo. Ma e’ il Cosenza a sfiorare il vantaggio con l’ex Sciaudone al 32′, centrando il palo su errore di Coulibaly. Salernitana-Cosenza 0-0.