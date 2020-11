Serie B, Salernitana-Reggiana: assegnato il 3-0 a tavolino per il club di Lotito

Il giudice sportivo ha preso una decisione definitiva riguardo alla mancata disputa della partita tra Salernitana e Reggiana a causa dei 18 positivi presenti nel club emiliano: il match è stato assegnato a tavolino alla Salernitana.

“In scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 3 novembre 2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 delle N.O.I.F e dell’art. 1.3 del Comunicato Ufficiale n. 29 della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 13 ottobre 2020 delibera di applicare alla Soc. Reggiana per la mancata disputa della gara in oggetto, la perdita della gara per 0-3″. Il club campano, dopo questa decisione, balza direttamente al secondo posto in classifica, a pari punti con il Chievo e a due lunghezze dall’Empoli capolista.