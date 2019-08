Serie B, scatto Empoli e risposta Chievo: a Verona è 1-1

Anche la Serie B scende in campo per il secondo turno. Ad aprire le danze ci pensano Chievo Verona ed Empoli che al Bentegodi danno vita ad una sfida equilibrata ed emozionante. Al 3′ sono i toscani a sfiorare il gol con la conclusione di Moreo a lato. Poi arriva la replica dei veneti con Djordjevic che non trova la porta. Al 32′ arriva il guizzo di Dezi, che con un destro al volo supera Semper e porta in vantaggio l’Empoli. Il Chievo reagisce prontamente e nove minuti dopo trova con il solito Djordjevic il sinistro del pareggio. Nella ripresa sono i gialloblu ad esprimersi meglio e sfiorano il gol con Segre in due circostanze e con Djordjevic che nel finale si divora la vittoria. Finisce 1-1, l’Empoli sale a quota 4, mentre il Chievo si sblocca.