Serie B, sfonda Balotelli e stravince il Monza contro una Salernitana opaca

Quinta vittoria nelle ultime sei giornate del Monza che oggi ha battuto in casa una opaca Salernitana che ha perso con il punteggio di 3-0. Ha aperto le marcature Mario Balotelli dopo appena 4′ di gioco poi Barillà e Armellino hanno arrotondato il punteggio. Il Monza saluta il 2020 con una grande prestazione e con la vittoria di oggi si porta a -2 dalla capolista di mister Castori. Prossima tappa Lecce per la super corazzata brianzola che può schierare calciatori come Boateng e Balotelli. Nelle altre partite di oggi di B, pari tra Cittadella e Lecce così come tra Pescara e Cosenza. Tris del Pordenone alla Reggiana e successo della Reggina contro la Cremonese. La giornata si concluderà con le partite Spal-Brescia, Empoli-Ascoli, Vicenza-Entella e alle 21 Chievo-Venezia.

Cittadella-Lecce 2-2

Finisce 2-2 al Tombolato lo scontro d’alta quota fra Cittadella e Lecce. La squadra di casa ritrova molti degli ormai ex positivi al Covid e si presenta quasi al completo, ma a dirigere dalla panchina ci va il terzo tecnico Musso. Granata in avanti, sbloccando il risultato dopo otto minuti con un grande colpo di testa di Ogunseye su servizio perfetto di D’Urso. La risposta del Lecce è immediata con un assolo di Coda bloccato da Kastrati in extremis. Ma poco dopo nulla può il portiere di casa sulla conclusione dello stesso Coda che chiude un contropiede organizzato da Tachtsidis. I padroni di casa continuano a creare, ma l’occasione più grossa capita a Stepinski che al volo centra in pieno Kastrati al 40′. Allo scadere ancora Coda raddoppia sempre su una ripartenza micidiale.

Stesso copione nella ripresa con Cittadella in avanti e Lecce in contropiede. Prodezza di Gabriel su botta al volo di Rosafio e palo di Ogunseye. Il pari è nell’aria e arriva ad opera di Tavernelli, abile di testa a mettere dentro un cross di Donnarumma.

Pescara-Cosenza 0-0

All’Adriatico il Cosenza gioca per oltre un tempo in dieci, ma riesce a portare a casa un punto meritato al cospetto del Pescara. Al 10′ prima occasione per i padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Memushaj, Bocchetti alza troppo la mira e il Cosenza si salva. Due minuti più tardi la replica dei calabresi con il tiro di Kone respinto di piede da Fiorillo. La gara si accende, il Pescara si riporta in attacco con Jaroszynski e Memushaj che sfiorano il vantaggio. Continui capovolgimenti di fronte, stavolta ci prova il Cosenza: Baez servito in area, da posizione defilata scarica un tiro potentissimo che si stampa sulla traversa dopo la decisiva deviazione di Fiorillo. Prima dell’intervallo, gli episodi che condizionano il match: nell’arco di soli 50 secondi, Bittante rimedia due cartellini gialli e l’arbitro Serra di Torino lo espelle. Nella ripresa il Cosenza si presenta in campo con Vera al posto di Carretta. I ritmi calano vistosamente, gli ospiti riescono a controllare il match nonostante l’inferiorità numerica, tuttavia, intorno al 20′ tremano: cross di Memushaj, Ceter tocca di testa per Galano che batte Falcone, ma l’arbitro annulla la rete per un fuorigioco. A pochi minuti dal termine Pescara di nuovo vicino al vantaggio prima con Nzita, poi con Valdifiori, infine con Guth che di testa colpisce la traversa.

Pordenone-Reggiana 3-0

All’ottava occasione arriva la prima vittoria dei neroverdi fra le mura amiche dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Tabù sfatato per gli uomini di Tesser che hanno la meglio su una Reggiana che tiene maggiormente il pallone senza costruire molto in attacco, tranne due opportunità per Kargbo nel finale della prima frazione di gioco.

Il Pordenone agisce bene fin dal primo tempo con il solito Diaw protagonista. Al 21′ arriva il suo quarto gol di fila: cross dalla destra di Mallamo con conclusione da centro area dell’ex Cittadella con Cerofolini che prova a metterci le mani senza riuscire a salvare i suoi. Ancora Diaw protagonista, questa volta in avvio azione, nel 2-0 firmato da Zammarini al 42′ dopo il tiro di Ciurria che il portiere ospite non riesce a neutralizzare, lasciando la palla per l’arrivo del centrocampista alla prima rete stagionale. Nel secondo tempo spingono ancora i friulani con la terza segnatura che arriva al 7′ con un bel sinistro di Ciurria dal limite dell’area.

Reggina-Cremonese 1-0

Seconda vittoria consecutiva per la Reggina che al Granillo supera di misura la Cremonese e per il momento lascia le scomode, ultime posizioni. Decisiva la rete di Folorunsho. Primo tempo con poche emozioni, concentrate tutte nel finale grazie alla squadra di casa. Prima Liotti con un colpo di testa colpisce la parte alta della traversa e successivamente, nel corso del primo minuto di recupero, Folorunsho sorprende il portiere avversario con un calcio di punizione da lontano, che si infila all’angolo basso. Volpe, nonostante una deviazione di un suo compagno, sembra sulla traiettoria ma comunque non ci arriva.

E’ la rete da tre punti per la Reggina. Nella ripresa tarda ad arrivare la reazione dei lombardi che paradossalmente giocano meglio nel finale in inferiorità numerica, per via dell’espulsione di Strizzolo. La squadra di Bisoli va vicina al gol con una conclusione da fuori area di Gustafson deviata in angolo da Guarna e nei minuti di recupero quando Celar si divora il pari davanti alla porta avversaria. La Reggina, quindi, porta a casa i tre punti nell’ultima gara del 2020.