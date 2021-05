Serie B, sogno infranto Monza: il 2-0 manda il Cittadella in finale col Venezia

Il Monza esce di scena

Nella seconda semifinale di ritorno playoff di Serie B, ancora emozioni e spettacolo degno del campionato cadetto sempre bello e incerto fino alla fine. Al Power Stadium, il Monza ha battuto il Cittadella per 2-0 ma non è bastato visto che in finale playoff va il Cittadella che all'andata ha vinto 3-0. Per i veneti la seconda finale in tre anni e la squadra di Venturato affronterà il Venezia che questo pomeriggio ha eliminato il Lecce.