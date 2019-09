Serie B, solo 1-1 per il Benevento con l’Entella. Altro crollo per lo Spezia, pari Chievo-Pordenone

Pomeriggio di grandi emozioni in Serie B, con il Benevento che viene raggiunto in extremis in casa dalla Virtus Entella: al Vigorito, infatti, i giallorossi mancano l’aggancio in vetta alla classifica per il gol realizzato da Sernicola nei minuti conclusivi. Era stato Oliver Kragl a portare avanti i sanniti al 20′ del primo tempo.

Ennesimo crollo dello Spezia: il Trapani, che fino a oggi aveva segnato un solo gol e aveva guadagnato un solo punto, strapazza i liguri a domicilio 4-2 con le reti di Nzola, Luperini e doppietta di Pettinari. Si capiva che il momento buono per i granata sarebbe arrivato, dopo aver dominato con Salernitana e Cremonese nell’ultima settimana, portando però a casa solo un pari coi grigiorossi nell’infrasettimanale. Mister Italiano quindi perde col suo passato: era già a forte rischio prima di oggi, la sua panchina trema sempre più (solo 4 punti in sei turni).

Il Pordenone, invece, conquista un pareggio importantissimo per 1-1 al Bentegodi contro il Chievo Verona. Ramarri avanti al 10′ col secondo gol stagionale di Strizzolo, al 51′ lo stesso ex Cittadella si fa espellere e i padroni di casa pareggiano con Segre. Passano altri 7 minuti e i neroverdi restano addirittura in 9 per il doppio giallo lampo estratto ai danni di Chiaretti. Nonostante la doppia inferiorità numerica per oltre mezz’ora, la squadra di Tesser tiene e rosica un punto fondamentale. Chievo a 7 punti, Pordenone a 8.

Spezia-Trapani 2-4

Chievo-Pordenone 1-1

Benevento-V. Entella 1-1

Livorno-Salernitana (ore 21)

Cremonese-Ascoli (lunedì, ore 21)