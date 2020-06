Serie B, sorriso Spezia: Ragusa decisivo, Empoli battuto 1-0

Torna in campo la Serie B per la ventinovesima giornata. Sorride lo Spezia che batte l’Empoli per 1-0. I liguri proseguono così il loro filotto di risultati positivi in casa, dove non perdono da undici turni, mentre i toscani è una brutta battuta d’arresto. Il primo tempo risulta estremamente equilibrato: solamente Mastinu per lo Spezia e Frattesi per l’Empoli si rendono minacciosi. Per il resto prevale il nervosismo. Nella ripresa la formazione ospite si rende minacciosa con Ciciretti e nuovamente con Frattesi, ma è di Ragusa il gol che decide la partita a favore dello Spezia: l’inserimento dell’esterno risulta fatale per la difesa avversaria. Nel finale Romagnoli prova a pareggiare, ma trova la parata di Scuffet che blinda il risultato.