Serie B, Spal viaggia come un treno: piegata la Salernitana e tris di vittorie di fila

Vince la Spal 2-0 contro la Salernitana l’anticipo di Serie B. Per l’undici del mister Marino è la terza vittoria consecutiva. La squadra di Castori, dopo lo svantaggio iniziale, non è riuscita a trovare la quadratura del cerchio per tornare in partita e così la band di Marino ha portato a casa il risultato conquistando tre punti che permettono agli estensi di muovere in maniera sostanziale la propria classifica. La gara resta in parità fino al 6′ quando arriva la rete di Valoti. SPAL che può così iniziare a pensare a come portare fino al 90° la situazione favorevole. C’è in primis il tentativo di smorzare ogni attacco avversario senza però disdegnare la volontà di trovare al più presto il gol del doppio vantaggio che lascerebbe poco spazio per rimontare alla Salernitana. Puntuale arriva al 41′ il gol di Di Francesco che chiude i giochi. Nel corso del match la Salernitana non ha creato grandi pericoli alla porta di Etrit Berisha poco impegnato, autore di solo 2 parate.