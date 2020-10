Serie B, successi di Chievo, Spal, Frosinone e Salernitana. Risultati, marcatori e classifica

Si sono giocate questo pomeriggio le partite del quinto turno di Serie B. Spicca l’importante successo fuori casa del Frosinone sul Pescara. Brighenti e compagni si sono imposti per 2-0 mettendo a referto anche un clean sheet. Decidono le reti di Ciano e Novakovich. A Ferrara una rete di Castro regala alla Spal la vittoria. Contro il Vicenza finisce 3-2 per gli uomini di Pasquale Marino. La sconfitta degli ospiti è arrivata 93′. Padroni di casa che fanno così bottino pieno. Il Chievo batte in trasferta il Monza per 2-1. Sono stati però gli uomini di Cristian Brocchi a passare per primi con la rete iniziale di Boateng al 29′. Chievo che però reagisce ribaltando il risultato grazie alla doppietta di Djordjevic. Una rete di André Anderson, segnata su assist di Tutino fa felice la Salernitana. La squadra di Fabrizio Castori ottiene i tre punti contro l’Ascoli. Per i padroni di casa il gol partita è arrivato negli ultimi minuti della partita (87° minuto).

Ecco il riepilogo di risultati, marcatori, classifiche:

Venerdì:

Empoli-Pisa: 3-1 (Masucci (P), Moreo (E), La Mantia (E), La Mantia (E)

Sabato:

Monza-Chievo: 1-2 (Boateng (M), Djordjevic (C), Djordjevic (C)

Pescara-Frosinone: 0-2 (Ciano, Novakovich)

Pordenone-Reggina: 2-2 (Liotti (R), Diaw (P), Ciurria (P), Folorunsho (R)

Reggiana-Cittadella: rinviata

Salernitana-Ascoli: 1-0 (Anderson)

Spal-Vicenza Virtus: 3-2 (Dalmonte (VV), Murgia (S), Meggiorini (VV), Valoti (S), Castro (S, rig.)

Virtus Entella-Venezia: rinviata

Domenica

Cosenza-Lecce: ore 15:00

Cremonese-Brescia: ore 21:00

Classifica: Empoli 13 punti; Salernitana 11; Cittadella *, Frosinone, Chievo 10; Venezia *, Reggina 7; Spal 6; Lecce * 5; Reggiana *, Cosenza *, Brescia *, Pordenone, Ascoli 4; Monza *, Cremonese *, Entella *, Pisa 3; Vicenza * 2; Pescara 1.

* una gara in meno