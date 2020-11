Serie B, super Empoli: Reggina demolita. Pari Chievo, Monza e Brescia ok

Archiviata l’ultima gara poco fortunata, l’Empoli torna a ruggire prepotentemente. I toscani si impongono contro la Reggina in un match atteso dagli appassionati. A sbloccare l’incontro ci pensa Mancuso approfittando di un errore del portiere in uscita. Poi raddoppia Matos e nel finale arriva il 3-0 firmato da Olivieri. Non va oltre il pari il Chievo Verona che si ferma sull’1-1 contro il Pordenone. Colpaccio del Monza che si impone sul Frosinone terzo in classifica per 2-0. Gytkjær e Mota siglano le marcature della vittoria dei brianzoli. Il Brescia passa sul campo del Cosenza per 2-1.

I RISULTATI

Tutti i risultati del pomeriggio:

Cosenza-Brescia 1-2

Empoli-Reggina 3-0

Monza-Frosinone 2-0

Pordenone-Chievo Verona 1-1