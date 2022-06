Serie B, tanti i derby a stelle e strisce

La prossima stagione di Serie B si prospetta molto equilibrata e combattuta, vista la retrocessione di due club storici che hanno militato molti anni nella massima serie come Genoa e Cagliari . Alcuni club faranno di tutto per conquistare la promozione in A, soprattutto quelli guidati da una proprietà americana. L'ultimo esempio lampante è il Milan , acquistato dal fondo americano RedBird . Ma ormai il calcio italiano, soprattutto nella serie cadetta, è stato invaso dagli imprenditori statunitensi che vogliono investire: uno dei pionieri degli investitori a stelle e strisce è sicuramente Joe Tacopina , che da oltre 10 anni ha deciso di intraprendere questa avventura.

Tra le società retrocesse dalla serie A, il Genoa, club più antico d'Italia, è controllato da 777 Partners, una società di investimenti alternativi con sede a Miami. Il numero uno del Venezia invece non ha bisogno di presentazioni per Tacopina, considerando che lo sbarco in laguna di Duncan Niederauer si deve proprio a lui. Nato a New York come Joe, il presidente degli arancioneroverdi ha fatto una brillante carriera in Borsa: a 26 anni è entrato in Goldman Sachs e nel 2007 è stato addirittura nominato amministratore delegato della Borsa di Wall Street. Gli altri due club in mani americane sono Parma e Pisa: i ducali sono controllati da Kyle Krause, mentre i toscani da Alexander Knaster. Da segnalare anche la quota societaria del 31% dell'Ascoli appartenente a North Sixth Group, holding statunitense con sede a New York. La Serie B entra dunque nel vivo con i tanti derby a stelle e strisce da vivere nella prossima stagione.