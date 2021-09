Serie B, tanti incroci fra ex giocatori nella 3^ giornata. Di Carlo fa 600

I temi principali della terza giornata del campionato di Serie B

Quattro allenatori sfidano il loro passato nella 3° giornata della serie B. In Benevento-Lecce, anticipo di domani, doppio ex: Fabio Caserta ha giocato nel Lecce 2008/09 (serie A, retrocesso in B, 34 presenze e 5 reti in match ufficiali con i giallorossi salentini), Marco Baroni ha guidato da allenatore il Benevento dal luglio 2016 all’ottobre 2017, centrando la prima storica promozione in serie A dei sanniti (2016/17), per complessive 58 panchine e score di 21 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte. Amarcord Fabio Grosso in Frosinone-Perugia, ex giocatore dei biancorossi umbri dal luglio 2001 al gennaio 2004, 91 presenze e 7 gol in partite ufficiali il suo score. Infine Francesco Modesto è anch’egli ex di giornata: da giocatore ha vestito la casacca amaranto della Reggina per 109 volte in partite ufficiali, con 4 reti segnate, dal 2005 al 2008, sempre a livello di Serie A.