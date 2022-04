Serie B, Ternana-Frosinone che show! Alessandria colpo salvezza

L'Ascoli ha vinto sul campo del Parma

Si sono concluse le partite delle 18 della 35a giornata di Serie B: un clamoroso 4-4 tra Ternana e Frosinone, coi ciociari in grado di pareggiare al sesto minuto di recupero, consente all'Ascoli, corsaro al Tardini di Parma, di distanziare i gialloazzurri in classifica e mettere al sicuro i playoff. Non sbaglia il Pisa, che aggancia Monza e Benevento a quota 63 punti, rimettendosi in corsa per la promozione diretta. Per la salvezza colpo esterno dell'Alessandria sul terreno del Cittadella.