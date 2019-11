Serie B, torna a vincere la Salernitana: Virtus Entella battuta 2-1

Era più di un mese che la Salernitana non trovava un successo nel campionato di Serie B in corso, e nonostante questo la squadra di Gian Piero Ventura è sempre rimasta vicina alle zone altissime della classifica, perché nessun torneo è competitivo ed equilibrato come quello cadetto. Oggi, sabato 2 novembre, il ritiro ai 3 punti dei granata: Virtus Entella battuta 2-1 allo Stadio Arechi nel match valido per l’undicesima giornata grazie alle reti siglate nel secondo tempo, fra l’80’ e l’83’, da Maistro e il solito Jallow (nel finale ha accorciato il difensore Poli, già a segno peraltro nell’infrasettimanale, per i liguri). La Salernitana così sale a quota 18 punti, a -3 dal Benevento primo che deve ancora giocare, e l’Entella di Boscaglia rimane a 15, poco fuori dai playoff.