Serie B, tracollo Cremonese: il Perugia passa per 3-0

La Cremonese esce sconfitta contro il Perugia: grande prestazione da parte degli umbri che si impongono per 3-0

La Cremonese incappa in una serata negativa contro il Perugia. I grigiorossi, reduci dalla vittoria sul campo del Parma, cadono contro gli umbri senza mai riuscire a entrare completamente in partita. Il risultato si sblocca al 14', quando De Luca serve Lisi, che non sbaglia davanti al portiere. Lo stesso Lisi contraccambia il favore poco dopo, servendo Zanandrea, bravo a siglare il 2-0. Nemmeno l'espulsione di Zanandrea cambia la storia del match. La Cremonese non trova le forze per replicare e incassa anche il terzo gol firmato da Kouan.