Serie B, tre calciatori positivi al Covid-19 nella Spal

La SPAL ha annunciato la presenza in rosa di tre giocatori positivi al Covid-19. Ecco il comunicato del club ferrarese…

IL COMUNICATO DELLA SPAL

S.P.A.L. srl comunica che alla luce di ulteriori test medici previsti dai protocolli ed effettuati nelle scorse ore sul gruppo prima squadra è confermata la positività al Covid-19 di tre tesserati biancazzurri.

I tre tesserati, tutti asintomatici e posti in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie come previsto dallo stesso protocollo, sono: Kevin Bonifazi e due tesserati».