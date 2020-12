Serie B, tris Chievo alla Reggina

Tris del ChievoVerona contro la Reggina nell’anticipo dell’11esima giornata di Serie BKT. I gialloblu’ sfruttano la doppietta di Margiotta e l’acuto di Rigione per mandare al tappeto una squadra, quella calabrese, timida e decisamente sterile in fase offensiva. Margiotta nella prima frazione apre la scatola dopo un bell’assist di Canotto. Un paio di buoni interventi di Plizzari tengono in partita i calabresi. Nella ripresa gli innesti danno piu’ peso all’attacco della Reggina che colpisce un palo con Lafferty, ma una bella discesa di Mogos e l’assist al bacio per Margiotta chiudono la contesa, blindata definitivamente dal colpo di testa di Rigione su angolo di Garritano. Vittoria netta e meritata per i veneti, serata amara per la Reggina.