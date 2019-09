Serie B, tris dell’Empoli sul Perugia e vetta momentanea. Ancora doppietta di Mancuso

L’Empoli vola: secco e pesante 3-0 al Perugia nel posticipo del sabato di Serie B e primo posto momentaneo in classifica con 14 punti. Al Castellani, infatti, la formazione di Cristian Bucchi ha ottenuto il terzo successo consecutivo dopo quelli di misura con Cittadella e Pisa, ergendosi in vetta in attesa di Ascoli e Benevento. E non era facile questa volta, più che mai, perché gli umbri di Massimo Oddo mai avevano perso nelle prime cinque giornate di campionato. Gara che si è sbloccata subito con le reti di Frattesi e bomber Mancuso dopo neanche 12 minuti; lo stesso ex Pescara ha trovato il tris nel finale, sigillando un match sontuoso da parte dei toscani. Il classe 1992 ormai non si ferma più: vi era preoccupazione sui primi turni di campionato, in cui era rimasto inspiegabilmente a secco, ma adesso raccontiamo la seconda doppietta nel giro di pochi giorni.