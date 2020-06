Serie B, ufficializzato il calendario della ripresa: tutte le date

Il calcio è pronto a ripartire. Oggi la Coppa Italia, poi sarà il turno di Serie A e Serie B. Anche la cadetteria ha deciso di comunicare ufficialmente le date per i prossimi incontri che decreteranno la fine della stagione. Si riparte, come comunicato dal sito del campionato e dai canali social della Lega di B, dal recupero tra Ascoli e Cremonese il 17 giugno, poi via via tutte le altre gare. Ecco il calendario ufficiale della Serie B con date e orari dalla dalla 10a alla 17a giornata di ritorno.